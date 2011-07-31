-HAMA'DA TANKLARLA ATEŞ AÇILIYOR AMMAN (A.A) - 31.07.2011 - Tank destekli Suriye askerlerinin saldırı başlattığı bildirilen Hama kentinde, tankların dört bir yandan ateş açtıkları, sokaklarda toplanmamış cesetler bulunduğu bildiriliyor. Kent sakinleri, tanların ve keskin nişancıların yerleşim alanlarına ateş açtıklarını, halkın askerlerin ilerleyişini durdurmak için yollara barikatlar kurduklarını söylüyorlar. Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı "şebiha" olarak bilinen milislerin de otobüslerle askerlere eşlik ettiği belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, çok sayıda insanın yaralandığını, kan sıkıntısının çekildiğini ifade ederek, "Tanklar dört yönden saldırıyor. Ağır makineli tüfeklerle rastgele ateş ediyorlar ve halkın kurduğu barikatları aşıyorlar" dedi. Kent sakinlerinden biri de sokaklarda toplanmamış cesetlerin bulunduğunu, keskin nişancı askerlerin devlete ait elektrik şirketinin ve cezaevinin çatısında konuşlandıklarını anlattı. Kent sakini, tanklardan dakikada dört mermi atıldığını, ordunun taktiği çerçevesinde elektrik ve suyun kesildiğini söyledi. Resmi haber ajansının haberinde ise askeri birliklerin silahlı gruplarla çatıştığı belirtilerek, "Hama'daki silahlı gruplar polis karakollarını ateşe verdi, kamu mallarıyla özel mülke zarar verdi, yollara barikatlar kurdu ve sokaklarla şehrin girişinde lastik yaktı" denildi. Bu arada ABD büyükelçiliğinin basın ataşesi J. J. Harder, Reuters'a açıklamasında, Suriye yetkililerinin Hama'da kendi halkına karşı bir savaş başlattığını söyledi. Hama'da ölü sayısının 95'e yükseldiği bildirilmişti. Bu arada, Suriye İnsan Haklarını Gözleme örgütü, Şam'ın Muademiye semtinde askerlerin 100'den fazla kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi. Suriye Devrim Koordinasyon Birliği de Deir Ezzur'da, aralarında iki teğmen ile bir yüzbaşının bulunduğu 57 askerin göstericilerin safına katıldığını duyurdu. Birlik, halkın kentte yerel komiteler oluşturduğunu ve tankların ilerleyişini durdurmak için barikatlar kurduğunu aktardı. Resmi ajans ise Deir Ezzur'da silahlı grupların yolları kestiğini, halkı terörize ettiğini ve polise saldırdığını, bunun sonucunda çatışmalar çıktığını belirtti.