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Dünya

Hama'da tanklar rastgele ateş açtı

Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, "Tanklar dört yönden saldırıyor. Ağır makineli tüfeklerle rastgele ateş ediyorlar ve halkın kurduğu barikatları aş&#

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Tank destekli Suriye askerlerinin saldırı başlattığı bildirilen Hama kentinde, tankların dört bir yandan ateş açtıkları, sokaklarda toplanmamış cesetler bulunduğu bildiriliyor.Kent sakinleri, tanların ve keskin nişancıların yerleşim alanlarına ateş açtıklarını, halkın askerlerin ilerleyişini durdurmak için yollara barikatlar kurduklarını söylüyorlar. Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı "şebiha" olarak bilinen milislerin de otobüslerle askerlere eşlik ettiği belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, "Tanklar dört yönden saldırıyor. Ağır makineli tüfeklerle rastgele ateş ediyorlar ve halkın kurduğu barikatları aşıyorlar" dedi. 

Suriye'de, tank destekli birliklerin girdiği Hama kentinde ölü sayısı 95'e yükseldi. Gün boyu ülkede bir çok kentte yaşanan çatışmalarda toplam 121 kişi hayatını kaybetti.   

Hamada ölü sayısı tırmanıyorSuriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün Başkanı Ammar Kurabi, askeri birlikler ve güvenlik güçlerinin Hama'ya saldırı başlattıklarını ve sivillere ateş açtıldığını bildirdi. Kurabi, çatışmaların en fazla yaşandığı kent olan Hama'da 95 kişinin öldüğünü ve ellerinde 62 kişinin adının yer aldığı bir liste bulunduğunu açıkladı.  

Kurabi, bugün ülke çapında gerçekleşen çatışmalarda, Deir Ezzor'da 19, Harak'ta altı, Bukamal'da bir kişinin öldüğünü, bu sayılarla birlikte ordunun saldırıları sonucu toplam 121 kişinin hayatını kaybettiğini ve çoğu ağır olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığını kaydetti. 


RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Kent sakinleri, tankların ve keskin nişancıların yerleşim alanlarına ateş açtıklarını, halkın askerlerin ilerleyişini durdurmak için yollara barikatlar kurduklarını söyledi. Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı "şebiha" olarak  bilinen milislerin de otobüslerle askerlere eşlik ettiği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, çok sayıda insanın yaralandığını, kan sıkıntısının çekildiğini ifade ederek, "Tanklar dört yönden saldırıyor. Ağır makineli tüfeklerle rastgele ateş ediyorlar ve halkın kurduğu barikatları aşıyorlar" dedi.


KENTTE ELEKTRİK VE SU KESİLDİ

Görgü tanıkları, keskin nişancı askerlerin devlete ait elektrik şirketinin ve cezaevinin çatısında konuşlandıklarını anlattı. Kent sakini, tanklardan dakikada dört mermi atıldığını, ordunun taktiği çerçevesinde elektrik ve suyun kesildiğini söyledi.

Resmi haber ajansının haberinde ise askeri birliklerin silahlı gruplarla çatıştığı belirtilerek, "Hama'daki silahlı gruplar polis karakollarını ateşe verdi, kamu mallarıyla özel mülke zarar verdi, yollara barikatlar kurdu ve sokaklarla şehrin girişinde lastik yaktı" denildi.

'SURİYE KENDİ HALKINA KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI'
ABD büyükelçiliğinin basın ataşesi J. J. Harder, Reuters'a yaptığı açıklamada, Suriye yetkililerinin Hama'da kendi halkına karşı bir savaş  başlattığını söyledi.

Ülkenin yakın tarihinin en kanlı katliamının yaşandığı Hama kentinde, 1982'de çıkan ayaklanmada 30 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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