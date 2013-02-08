Hama'da patlama: 54 ölü

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hama kentinde bir tekstil fabrikası yakınlarında meydana gelen patlamada 54 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hama kentinde bir tekstil fabrikası yakınlarında meydana gelen patlamanın, Brak beldesinde askeri üniforma ve bot imal eden bir fabrika yakınlarında işçileri taşıyan otobüste meydana geldiği bildirildi.

Ölenlerin hepsinin fabrika işçisi olduğu belirlenirken, birçok kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Örgüt, daha önce ölü sayısını 20 olarak duyurmuştu.

Bu arada, başkent Şam'da Filistinli mültecilerin kaldığı Hüseyniye kampında pazar yerinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Suriye Genel Devrim Konseyi(SRGC), kentin birçok bölgesinde Cuma namazından sonra gösteriler yapıldığını ve güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiğini kaydetti.

Şam'ın Tadamun Dareya, Doğu Guta ve Haresta bölgesinde Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) ile Suriye Ordusuna bağlı birlikler arasında sokak çatışmalarının yaşandığına değinen SRGC, Şam'ın Ayn Terma, Yermuk, ve Tadamun banliyölerinin roket saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

ÖSO birliklerinin Tadmur kentinde rejime ait bir tankı imha etiğini dile getiren SRGC, Halep, Humus ve Deyru'z Zor kentlerinde iki ordu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığına işaret etti.