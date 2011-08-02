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Dünya

HAMA YİNE BOMBALANIYOR AMMAN (A.A)

02 Ağustos 2011 01:09

-HAMA YİNE BOMBALANIYOR AMMAN (A.A) - 01.08.2011 - Suriye tanklarının Hama kentinde yerleşim yerlerini yine bombaladığı bildirildi. Görgü tanıkları, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a yönelik sokak gösterilerini ezmek isteyen ordunun kentte şimdiye kadarki en ağır saldırıyı düzenlediğini söyledi. Görgü tanıkları, bombalamanın iftardan sonra başladığını ve kentin kuzey kesimindeki El Bilal, doğusundaki Caracme semtleriyle kuzeyde Ömer Bin Ali Hattab camisi yakınlarındaki mahallelerde yoğunlaştığını ifade etti. El Cezire televizyonu, güvenlik güçlerinin Hama'ya dün başlattığı ve bugün de devam eden saldırılarında 130 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtmişti.

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