Hama ve İdlib'de çatışmalar

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki İdlib vilayetini "çatışmasızlık bölgesi" ilan etme kararının ardından bölgede çatışmalar patlak verdi. İdlib vilayetinin büyük bölümünü elinde bulunduran El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam (HTŞ) örgütü güneye yönelerek Hama vilayetinde hükümet birliklerine saldırdı. Örgütün Mart ayından bu yana düzenlediği en büyük saldırıya binlerce savaşçının katıldığı belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdurrahman, HTŞ ve müttefiklerinin hedefinin, hükümetin kontrolündeki Hama'yı ele geçirmek olduğu belirterek, savaşçılar arasında Çin'den gelen Türkistan İslam Partisi üyeleri ve Özgür Suriye Ordusu'nda savaşanların da bulunduğunu kaydetti. Hama, başkent Şam'ı kuzey vilayetlerine bağlayan ve kıyı bölgelerinin yakınından geçen otoyolun üzerinde bulunması nedeniyle büyük stratejik önem taşıyor.

Dört hastane isabet aldı, üç ölü

Muhalif savaşçıların taarruzunun ardından Rus savaş uçaklarının desteğinde hükümet birlikleri operasyon başlattı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Abdurrahman, hava saldırılarının Hama'nın kuzeydoğusundaki çatışma bölgesi dışında İdlib'in güneyini de hedef aldığını belirterek, üç hastane ve bir sağlık merkezinin isabet gördüğünü, biri hastabakıcı üç kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Muhalif Qasioun haber ajansı ise iki hastanenin kullanılamaz hale geldiğini, Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyinde en az 30 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya, Türkiye ve İran, 14-15 Eylül tarihlerinde yaptıkları Astana toplantısında, Suriye'de daha önce ilan edilen üç "çatışmasızlık bölgesi"ne ek olarak İdlib'de de "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulması ve çatışmasızlığın denetlenmesi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Rus müzakereci Aleksander Lavrentyev, üç ülkenin bölgeye 500'er gözlemci göndereceğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,Reuters,dpa/BK,ÇÖ