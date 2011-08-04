Hama katliamından araba bagajında kaçış

T24 - Tankların kent merkezine kadar girdiği Hama'dan kaçış hızlandı. Hamalı Basil, "Yemek kamyonunu bile vurdular" dedi.









Hafta sonundan bu yana Hama’yı kuşatan ve ağır bombardımana tutan Suriye güvenlik güçleri, gelen haberlere göre dün kentin iç kesimindeki ana meydanı Orontes’e girdi. Tüm iletişimin kesildiği kentten binlerce kişi başta Şam ve Halep olmak üzere diğer kentlere kaçmaya başladı. Hama’da son dört günde ölenlerin sayısı 200’e yaklaştı.

‘Patlama ile uyandık’



Hama’da yaşananları Radikal gazetesine aktaran 28 yaşındaki bilgisayar mühendisi Basil, dün sabah ateş ve yüksek patlama sesleriyle uyandıklarını söyledi. Tanklarla kenti kuşatan askerlerin makineli tüfeklerle çok sayıda binayı ele geçirdiğini belirten Basil, gıda almak için bile sokağa çıkamayan Hamalılara tavuk dağıtımı yapan bir aracın da bombalandığını dile getirdi. Binlerce Hamalının kenti terk edip Şam, Halep ve çevre şehirlere kaçtığını söyleyen Basil de ailesi ile birlikte dün öğleden sonra Şam’a doğru yola çıktı. Basil, babasının da 1982 Hama katliamına tanık olduğuna dikkat çekerek “Babam bu yaşananların önceki katliamdan farkı olmadığını söyledi” dedi ve ekledi: “Bu şiddet cuma gününe kadar devam edebilir. Cuma namazı sonrası halkın toplanmasını engellemek için korkutuyorlar. Uluslararası medyanın ilgisi Mısır’da devrik lider Hüsnü Mübarek davasına çevrildiği için saldırıların şiddeti de arttı.”



Diğer yandan, önceki gün Senato’ya Suriye’de yaşananları değerlendiren ABD’nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye’nin de yaptırım uygulayan ülkeler arasına katılması gerektiğini, Şam yönetiminin canının bu şekilde yanacağını belirtti.



