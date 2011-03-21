-HAM PETROLÜNÜN VARİL FİYATI 103 DOLARA YAKLAŞTI LONDRA (A.A) - 21.03.2011 - Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları, koalisyon güçlerinin Libya'ya yönelik hava saldırıları ve Ortadoğu'daki ayaklanmaların bölgeden petrol arzına ilişkin kaygıları artırması nedeniyle 2 dolar kadar değer kazandı. ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi 1,81 dolar değer kazanarak 102,88 dolar oldu. ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen hafta cuma günü 101,07 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı mayıs ayı teslimi de 1,80 dolar yükselişle 115,73 dolara çıktı. Gün içindeki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı bir ara 113 doları, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 116 doları aştı. Petrol fiyatlarının değer kazanmasında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ''uzun bir savaş olacağı ve doğuda isyancıların elindeki Bingazi kentine saldırılara devam edeceğiz'' açıklaması etkili oluyor. Geçen ay Libya'da çıkan olaylar bu ülkenin günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretimine darbe vurmuştu. Yatırımcılar, Libya'ya uluslararası müdahalenin uzamasından ve Libya'nın petrol üretiminin piyasaya tahmin edilenden daha uzun süre verilememesinden endişe ediyorlar. Capital Economics'in raporunda, Trablus yönetiminin teslim olacağına dair işaret verilmediği belirtilerek, ''Libya petrolünün uzun süre piyasaya verilememesi, petrol fiyatlarını 2008 yılında olduğu gibi 140 dolar seviyelerinin üzerine itebilir'' denildi.