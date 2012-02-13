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Ekonomi

Ham petrolünün varil fiyatı 100 dolar oldu

Londra Brent tipi ham petrolün Mart ayı teslimi varil fiyatı da 118,12 dolardan satılıyor...

13 Şubat 2012 21:23

T24 - Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları Yunanistan parlamentosunun tasarruf paketini onaylaması dolayısıyla yükseldi.

ABD ham petrolünün Mart ayı teslimi varil fiyatı 100 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün Mart ayı teslim fiyatı 118 doların üstünde işlem görüyor.

ABD ham petrolünün Mart ayı teslimi varil fiyatı New York Borsası'ndaki işlemlerde 1,53 dolar artışla 100,20 dolardan satılıyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen haftayı 1,17 dolar artışla 98,67 dolardan kapatmıştı.

Ham petrol fiyatlarının artmasında yatırımcıların Yunanistan parlamentosunun 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini alması karşılığında yeni tasarruf paketini kabul etmesini olumlu karşılaması etkili oldu.


 

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