T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ham petrolün varil fiyatı 70 doların altına indi

21 Eylül 2009 22:37

Uluslararası piyasalarda, petrole olan zayıf talep nedeniyle ABD ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3'ten fazla değer kaybederek, 70 doların altına geriledi.

ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi 2,49 dolar azalarak, 69,55 dolara indi. Bir ara ABD ham petrolünün varil fiyatı 69,10 dolara kadar geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 2,73 dolar değer kaybederek, 68,59 dolara düştü.

Geçen ay 75 dolarla ABD ham petrolü bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel ekonomik krizin enerji talebini hızla azaltması nedeniyle dünyada ham petrol stokları yükseldi.

Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 1945 yılından bu yana ilk kez bu yıl küresel elektrik üretiminin muhtemelen düşeceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24