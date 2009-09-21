Ham petrolün varil fiyatı 70 doların altına indi

Uluslararası piyasalarda, petrole olan zayıf talep nedeniyle ABD ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3'ten fazla değer kaybederek, 70 doların altına geriledi.

ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi 2,49 dolar azalarak, 69,55 dolara indi. Bir ara ABD ham petrolünün varil fiyatı 69,10 dolara kadar geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 2,73 dolar değer kaybederek, 68,59 dolara düştü.

Geçen ay 75 dolarla ABD ham petrolü bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel ekonomik krizin enerji talebini hızla azaltması nedeniyle dünyada ham petrol stokları yükseldi.

Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 1945 yılından bu yana ilk kez bu yıl küresel elektrik üretiminin muhtemelen düşeceğini bildirdi.