-HAM PETROLÜN FİYATI TAVAN YAPTI SİNGAPUR (A.A) - 27.12.2010 - Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 91,78 dolarla 26 ayın en yükseğine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı şubat ayı teslimi bugün Asya'daki işlemlerde 27 sent artışla 91,78 dolara çıkarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 44 sent yükselerek 94,21 dolar oldu. Geçen hafta perşembe günü ABD ham petrolünün varil fiyatı 1,03 dolar artışla 91,51 dolar olmuştu. Noel tatili nedeniyle geçen hafta cuma günü petrol piyasaları kapalıydı. Petrol fiyatlarının yükselmesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye Arap ülkelerinin, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı toplantıda petrol üretimini artırmayı planlamadığının işaretlerini vermesi etkili oldu. ABD'nin kuzeydoğu kesimlerindeki kar fırtınası da fiyatların yükselmesine destek oldu. Çin Merkez Bankasının haftasonu gösterge faiz oranını artırması Çin'in petrol talebinin büyümesi üzerindeki kaygıları artırırken, bu durumun petrol piyasalarında bazı etkileri olabileceği de belirtildi. Bazı uzmanlar, eylül ayından bu yana yüzde 30 artan yüksek petrol fiyatlarının, yakıt enflasyonuna yol açmasından ve küresel ekonomik büyümeye zarar vermesinden endişe ediyorlar.