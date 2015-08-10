Ham petrol ithalatı son 3 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin ham petrol ithalatı 3 yıllık aradan sonra aylık 2 milyon ton sınırını geçti. Türkiye'nin, 5 aylık dönemdeki petrol ithalatının faturası toplam 3 milyar 804 milyon dolar oldu.

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, ham petrol ithalatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,4 arttı. Bu oran, son 14,5 yıldaki en büyük artışa karşılık geldi. Türkiye'nin ham petrol ithalatı 2000 yılının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,4 artmıştı.

Türkiye'nin mayıs ayındaki ham petrol ithalatı 2 milyon 50 tonu buldu. Böylece ham petrol ithalatı yaklaşık 3 yıl aradan sonra 2 milyon ton seviyesini geride bıraktı. Türkiye, söz konusu eşiği en son 2012 yılı ağustos ayında aşmıştı. O dönemde aylık ham petrol ithalatı 2 milyon 95 bin tonu bulmuştu.

Yılın ilk 5 ayındaki ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,1 arttı. Ham petrol ithalatı yaklaşık 9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamı 5 aylık gerçekleşmeler kıyaslandığında son 7 yılın en yüksek düzeyi oldu. Türkiye'de son olarak 2008 ilk 5 ayında yaklaşık 9,5 milyon ton petrol ithal edilmişti.

Ham petrol ithalatına karşılık Ocak’ta 565, Şubat’ta 719, Mart’ta 759, Nisan’da 799 ve Mayıs’ta 926 milyon dolar ödendi.