Ham petrol fiyatı rekora koştu

ABD ham petrolünün varil fiyatı 60 doların üzerine çıkarak, son altı ayın en yüksek değerini gördü.



ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi bir ara 60,48 dolara kadar yükselerek, geçen yıl kasım ayının ortasından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Daha sonra 59,90 dolardan işlem görmeye başlayan ABD ham petrolünün varil fiyatı, temmuz ayı teslimi ise 60,99 dolara kadar çıktı.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı temmuz ayı teslimi de son altı ayın en yüksek değeri olan 59,65 doları gördükten sonra 59,34 dolardan işlem görmeye başladı.



Geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşan ABD ham petrolünün varil fiyatı, küresel ekonomik krizle birlikte Aralık 2008'de 33 dolara kadar geriledikten sonra nisan ayı ortasından itibaren yeniden değer kazanmaya başladı.



Petrol fiyatının 60 doların üzerine çıkmasında ABD'deki Pennsylvania eyaletinde bulunan Sunoco rafinerisindeki yangının benzin üretimini etkilemesi ve Nijerya'da militanların petrol üretim tesislerine yönelik saldırıları etkili oldu.

