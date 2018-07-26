Haluk Ulusoy'un oteli icradan satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’a ait Kuşadası’ndaki 102 milyon lira değerinde 5 yıldızlı otel icradan satışa konuldu. Ulusoy Holding’in patronu Haluk Ulusoy’a ait asırlık Ulusoy Seyahat için ise geçen yıl iflas kararı verilmişti.

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre, Ulusoy'a ait Fantasia De Luxe Otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü'nden satışa çıktı. Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı olarak nitelendirilen otelin satış ihalesi, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde otelin icradan satıyı 8 Ekim’de yenilenecek.

Değeri 102 milyon lira

Kuşadası Ilıca mevkiinde yer alan otel için belirlenen muhammen bedel 102 milyon 787 bin 478 TL. Kuşadası İcra Müdürlüğü Satış Bürosu-Kuşadası Adliyesi'nde yapılacak ihale, açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek. Satışa konu olan Fantasia De Luxe Otel Kuşadası üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

Toplam 22 bin 417 metrekare arsa üzerindeki Fantasia Hotel Deluxe Kuşadası'nda 292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. Otel 8 kattan oluşuyor.

Tesiste ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor.

Denize sıfır konumdaki Fantasia Deluxe Kuşadası, 'Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Programı'ndan, 'Türkiye'nin En İyi Otelleri'ne kadar birçok alanda sertifika aldı.

Fantasia Hotel De Luxe Kuşadası, Efes, Prien, Milet Didim gibi antik kentlere ve Meryem Ana Kilisesine yakın konumda yer alıyor. 6 bin metrekarelik yeşil alan içindeki otel, deniz ve sahili belgeleyen Mavi Bayrak ödüllü 150 metre uzunluğunda platform üzerine kum plaj ile 2 metre su kesimli yatların yanaşabildiği 164 metrelik özel bir iskeleye de sahip.

İlk adımı Kuşadası'nda attı

Ulusoy Holding'e ait Fantasia Otelleri'nin ilki şu an satışa çıkan Kuşadası Fantasia De Luxe Otel. Fantasia Kuşadası, Ulusoy Holding'in otelcilik konusunda 1989 tarihinde attığı ilk adım.

Saffet Ulusoy ve Haluk Ulusoy ortak olduğu dönemde Çamyuva'da yer alan Fantasia Hotel Deluxe Kemer'i Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) 25 milyon 330 bin dolarlık teklifle satın almış, ikinci Fantasia Hotel’i hayata geçirmişti.

2004'te gerçekleştirilen ihale öncesinde Deluxe Resort olarak bilinen Fantasia Kemer, TMSF tarafından Ceylan Grubu'ndan borçlarına karşılık olarak alınmıştı. Ulusoylar, 2010 yılında ise Fantasia Hotel Marmaris'le 3. Fantasia’yı faaliyete almış oldu.