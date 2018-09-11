Haluk Ulusoy'un 5 yıldızlı oteli icradan satıldı

Eski Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Haluk Ulusoy'un sahip olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerine kurulu denize sıfır olan 5 yıldızlı oteli, icradan 75 milyon liraya satıldı.

Kuşadası İcra Müdürlüğü, Ulusoy Holding'in enerji şirketinin bankaya olan kredi borcu nedeniyle Haluk Ulusoy'a ait otelin satışına karar verdi. 5 yıldızlı otelin satış ihalesi bugün, Kuşadası Adliyesi'nde icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan, üzerinde haciz ve ipotek şerhleri bulunan otel için sadece alacaklı banka teklif verdi. Yapılan işlemin ardından otel, icra yoluyla 75 milyon liraya Ulusoy Holding'den alacaklı olan ve tek teklif veren bankaya satıldı.

Ticari anlaşma var

Otelin Genel Müdürü Haluk İlker İldiri, "Oteli bankanın aldığı doğrudur. Fakat ticari anlaşma gereği böyle olması gerekiyordu. Otel yine bizim şirketimiz tarafından işletilecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki süreçte sorunlar çözülecek" dedi. (DHA)



