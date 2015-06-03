Haluk Ulusoy: TFF'ye adayım

Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için resmen aday olduğunu açıkladı.

Ulusoy, Yaklaşık 7.5 yıl (1997-2004) Futbol Federasyonu'nda başkanlık yaptıktan sonra 2004 Temmuz ayında başkanlıktan ayrılmıştı.

Haluk Ulusoy, adaylığını yazılı bir açıklama ile ilan ederken, mevcut TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu aleyhinde sert ifadeler kullandı. Ulusoy'un yayımladığı bildiri şöyle:

"Bugün, maalesef Türk futbolunun iyi yönetilemediği gerçeği ve geldiği vahim durum her türlü gösterge ile apaçık ortadadır. Yaklaşmakta olan Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulu öncesinde, futbolumuz hakkındaki kaygıların çok geniş bir kitle tarafından paylaşıldığını görüyorum.

‘Taşın altına sadece elimi değil, yüreğimi de koydum’

Ülkemi çok seviyorum, Türk futbolunu çok seviyorum. Bana her ihtiyaç duyulduğunda Türk futboluna en iyi şekilde hizmet etmek için taşın altına sadece elimi değil, yüreğimi de koydum. Her zaman futboldan bir şeyler almak isteyenlerden değil, aksine futbola bir şeyler katmak isteyenlerden oldum. Bu nedenlerle; Türk futbolunu hak ettiği seviyeye tekrar çıkarmak, ileriye götürmek ve Türk futboluna hizmet etmek için göreve hazırım ve adayım. Türk futbolunun bugünü ve yarınları hakkındaki görüşlerimi yakın zamanda yapacağım basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacağım."