Haluk Ulusoy: TFF’ye aday olacağım

Galatasaray’da başkanlık için ismi geçen isimlerden olan Haluk Ulusoy “Hazirandaki TFF seçimini bekliyorum” dedi.

Önceki gece TRT’de yayınlanan ve Aysal’ın aday olmayacağını açıkladığı program öncesi bir araya gelen Ünal Aysal ve Faruk Süren, Haluk Ulusoy ile telefonda görüştü. İkili Futbol Federasyonu eski Başkanı’na bu süreçte başkan adayı olarak öne çıkmasını, bu konuda destek vereceklerini iletti.

Düşüncem başka

Ancak Haluk Ulusoy, Süren ve Aysal’ın “Başkan ol” teklifine “Ben Türkiye Futbol Federasyonu başkanı idim. Yine Haziran ayındaki TFF kongresini ve başkanlık seçimini bekliyorum. O yüzden, teklifinize teşekkür ederim” diyerek başkan adaylığına soyunmayacağını belirtti.