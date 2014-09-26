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Spor

Haluk Ulusoy: TFF’ye aday olacağım

Galatasaray Başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmak istediğini söyledi

26 Eylül 2014 11:05

Galatasaray’da başkanlık için ismi geçen isimlerden olan Haluk Ulusoy “Hazirandaki TFF seçimini bekliyorum” dedi.

Önceki gece TRT’de yayınlanan ve Aysal’ın aday olmayacağını açıkladığı program öncesi bir araya gelen Ünal Aysal ve Faruk Süren, Haluk Ulusoy ile telefonda görüştü. İkili Futbol Federasyonu eski Başkanı’na bu süreçte başkan adayı olarak öne çıkmasını, bu konuda destek vereceklerini iletti.

 

Düşüncem başka

 

Ancak Haluk Ulusoy, Süren ve Aysal’ın “Başkan ol” teklifine “Ben Türkiye Futbol Federasyonu başkanı idim. Yine Haziran ayındaki TFF kongresini ve başkanlık seçimini bekliyorum. O yüzden, teklifinize teşekkür ederim” diyerek başkan adaylığına soyunmayacağını belirtti.

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