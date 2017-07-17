Haluk Levent'ten Konyaspor Başkanı'na İzmir Marşı tepkisi

Haluk Levent, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın "Bugün Türkiye'de maalesef tüm statlar 'İzmir Marşı' söylüyor. Konya hariç" açıklamasına tepki gösterdi.

AHBAP hareketiyle birlikte Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan ve elinden geldiğince yardım götüren Haluk Levent, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın İzmir Marşı’yla ilgili açıklamasına Twitter’dan tepki verdi.

Levent, “Konya’da statta İzmir Marşı söylenmemesi rahatsız etmiyor beni. IŞİD’in öldürdüğü insanlar Konya’da anılırken yuh çekilmesi rahatsız ediyor!” dedi.

Levent, bir kullanıcının “Saygı duruşunu sabote eden insanlara stata tepki gösterildi. Sonra bir gurup ‘Ya allah Bismillah’ diye başlayıp peşine de katılanlar oldu” mesajına ise “Zaten dikkat edin stattaki yuhalamadan bahsediyorum. Hepimizin canlı canlı izlediğimiz Türkiye Milli maçı öncesinde. Konu statla alakalı” cevabını verdi.