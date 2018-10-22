Haluk Levent'ten Gençliğe Hitabe özrü

Şarkıcı Haluk Levent, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Gençliğe Hitabe’de ‘Türk gençliği’ yerine ‘Türkiye gençliği’ dediği için özür diledi.

Bir takipçisinin “Atatürk'ün bizzat kaleme aldığı Gençliğe Hitabesini kafamıza göre değiştiremeyiz. Lütfen tavrınızı, sözlerinizi gözden geçirin” uyarısı üzerine kişisel Twitter’dan açıklama yapan Levent, şunları söyledi:

“Doğru. Daha hassas davranmalıydım. Gençliğe hitabe değiştirilemez. Ben birleştirici olur diye Türk yerine Türkiye diyordum. Başka konularda bunu diyebilirim. Ama Atatürk’ün kaleme aldığını değiştirmemeliydim. Uyarınız için teşekkürler.. Bundan sonra olmayacak..”