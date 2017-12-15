Haluk Levent ve Bakan Eroğlu'dan şarkılı fidan dikimi (2)

AYVALIK\'TA VATANDAŞLARA SESLENDİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cuma namazını Sarımsaklı Yunus Emre Camii\'nde kıldıktan sonra Altınova İskele Jandarma Karakolu\'nun açılışını yaptı. Ak Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu, parti binasının önünde vatandaşlara seslendi.

Balıkesir\'in düşmana ilk kurşun sıkıldığı mübarek topraklar olduğunu belirten Bakan Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Bakan Eroğlu, \"Balıkesir\'e 17 baraj, 13 gölet yaptık, ama bu yeterli mi, bunları 82\'ye tamamlayacağız. 37 tane baraj inşa etmiş olacağız. Çünkü Balıkesir turizmde, tarımda, hayvancılıkta hem de sanayicilikte çok önemli bir merkez. Türkiye\'yi, hatta dünyayı doyuracak muazzam bir merkez. Ülkenin kalkınmasında lokomotif bir şehir. Biz de Balıkesir\'e şimdiye kadar 23 milyar TL yatırım yaptık. Çeşitli bakanlıklarımızın çok önemli yatırımları var. Biz de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ne kadar baraj gölet varsa sulama tesisi varsa yapıyoruz. 3 milyar 230 TL yatırım yaptık biz de bakanlık olarak. Ormanda yaşayan vatandaşlar için birtakım gelir getirici şeyler ekerek onlara destek veriyoruz. 7 bin 200 tesis açtık, şehirlerin bütün su meselesi halledildi. Ayvalık\'ın su sorununu da halletmek için proje hazırlıyoruz\" dedi.

\'ŞİFALI BALLAR İÇİN MARKA OLUŞTURUN\'

Balıkesir\'de 47 dere ıslahının yapıldığını, 16 dere ıslahı çalışmasının sürdüğünü söyleyen Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"Çay deresini biliyorsunuz berbat bir dereydi, şimdi ilimizin gerdanlığı oldu. 98 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Bugün dikilenlerle birlikte 100 milyonuncu fidanın dikilmesinin mutluluğunu yaşayacağız. Balıkesir\'e 8 tane bal ormanı oluşturduk, gelin 2 tane daha kuralım, olsun 10 ama bu şifalı ballar çok para ediyor, gelin marka oluşturun. Sizlerle görüşelim marka oluşturmak için, hatta şarkıcımız Haluk Levent\'ten balımızın markasını tanıtmak için de bir şarkı isteriz.\"

FOTOĞRAFLI