Haluk Levent ve Bakan Eroğlu'dan şarkılı fidan dikimi

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesindeki orman yangınında zarar gören sahaya fidan dikti. Bakan Eroğlu\'nun sözlerini yazdığı, Haluk Levent\'in bestelediği \'Ayvalık Bizim\' şarkısı eşliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ayvalık\'taki Hakkıbey Yarımadası\'nda, geçen 17 Ağustos\'ta çıkan yangında zarar gören 20 hektarlık alanda, ağaçlandırılma çalışması başlatıldı. Bugün yapılan fidan dikim törenine; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve şeflik personeli ile ilçedeki okullardan öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törenin konuğu ise, yangın sonrası sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, \"Oraya villa değil fidan dikelim\" diyen şarkıcı Haluk Levent oldu.

Haluk Levent törene kendi öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi 400 kişilik bir grupla birlikte geldi. Levent, ilk olarak yanan alanı gezdi. Halk oyunları gösterisiyle karşılanan Bakan Eroğlu\'nun da alana gelmesiyle birlikte tören başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Orman Bakanlığı\'nın yaptığı çalışmaları anlatan sunum izlendi.

\"MAVİYİ YEŞİLLE BULUŞTURUYORUZ\"

Orman Bölge Müdürü Kırcı, yaptıkları çalışmalarda yaşam alanlarının hiçbir metrekaresinin başka amaçla kullanılmadığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise, Balıkesir\'in yüzde 47\'sinin orman olduğunu ve Orman Bakanlığının ilgisini hak ettiğini söyledi. Balıkesir\'e daha çok destek istedi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir\'in Türkiye\'yi doyuran bir il olduğunu söyleyerek, su konusunda destek istedi.

Kendisini \'Balıkesir\'in hizmetkarı ve fahri milletvekili\' kabul ettiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Balıkesir\'e 3 milyar 230 TL yatırım yaptık. Şehir merkezinin suyu yoktu, su getirildi. Kentin 2050\'ye kadar su meselesini çözdük. Ayvalık\'ın da su sorununu çözmek için projelerimiz olacak. 98 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Bugün dikilenlerle 100 milyonuncu fidanın dikilmesinin mutluluğunu yaşayacağız\" dedi.

YANAN ARAZİLERİN HEMEN AĞAÇLANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Bazı kesimlerce ortaya atılan, bölgedeki arazinin villa yapımı için yakıldığı iddialarını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Hükümetimiz döneminde yanan alanlar, hiçbir şekilde tahsis edilemez, en geç 1 yıl içinde ağaçlandırılır. Dolayısıyla bunu gururla ifade ediyorum. Asla vermeyiz. Bunun çok büyük faydası oldu. Eski Türkiye\'de alanlar yakılıyordu. Ama biz alanları hemen ağaçlandırınca kasıtlı yakmalar azaldı. Şu anda Avrupa\'da bazı Akdeniz ülkeleri içinde orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke, gurur duymanız için söylüyorum Türkiye. Hatta biz Rusya\'ya, Azerbaycan\'a, Arnavutluk\'a, Gürcistan\'a, Yunanistan\'a, Bosna Hersek\'e, İsrail\'e dahi yangınlarını söndürmede yardım eden ülkeyiz. Bölge yangınlarını kontrol ediyoruz. 17 Ağustos\'ta bu alan yandığında ben de Ankara\'dan kontrol ettim. Çok hızlı bir şekilde 5 dakikada ekipler geldi. 20 hektar alan yandı. Aslında 20 hektar büyük bir alan değil ama bizim için, yüreğimizi yaktığı için büyük. Hemen gerekli çalışmaları yapın dedik. Haluk Levent kardeşim ziyarete geldi \'Beraber dikelim\' dedi. Ben de çok mutlu oldum. Böyle değerli sanatçıların bilgi vermesi, kamuoyunu şuurlandırması çok faydalı.\"

Şarkıcı Haluk Levent ise, yürekte acılar oluşturan, rant peşinde koşan insanların artık tarihe gömülmesini istediklerini anlatırken, \"Orman Bakanımızın yanına gittim, kendileri de böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Hatta şöyle bir konu geçti. \'Ben bir şiir yazayım, sen de beste yaparsın.\' Ben her orman için bir şiir yazılsın, yüzlerce beste yapmaya hazırım. Söz veriyorum. Bir şiir verdi sayın bakanımız; ben onu şarkı haline getirdim. Türkiye\'de ormanlar yanabilir ama ormanlar yakılmasın istiyorum. Ormanların yerine rantçıların villacıların, o rantın sahibi olmasını istemiyorum. Bakanlıkta bu konuda destek veriyor, teşekkür ediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Haluk Levent, Bakan Eroğlu\'nun sözlerini yazdığı, kendisinin de bestelediği \'Ayvalık Bizim\' adlı şarkıyı söyledi. Bakan Eroğlu, Levent ve beraberindekiler, şarkı eşliğinde, birlikte fidan dikti.

Yangında zarar gören 20 hektarlık sahaya; 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam 6 bin 100 servi ve 7 bin yalancı akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 fidan dikilecek. Sahada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman adına dikilen fidanlar da bulunuyor. Tören sonunda Bakan Eroğlu, Haluk Levent\'e çevreci beratı, ahşaptan yapılmış gitar, yine ahşap işlemeli birlikte resimlerinin bulunduğu bir resimlik hediye etti.

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