Haluk Levent'ten "Evim yok" diyen Elon Musk için çağrı: Haydi Ahbap!

AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent, dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın "Evim yok, arkadaşlarımın boş odalarını kullanıyorum" açıklamasının ardından "Arkadaşımıza ev bulalım" paylaşımı yaptı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bir video söyleşisinde evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyledi. Musk, ayrıca tatil de yapmadığını belirterek zamandan tasarruf etmek için bir uçağa sahip olduğunu söyledi.

Musk'ın sözlerini tiye alan Haluk Levent, Twitter'dan hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım. @ahbap_dallas" yazdı.