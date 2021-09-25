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Haluk Levent’ten ‘Barınamayanlar’a destek: İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz

“Başvurular yarın”

25 Eylül 2021 08:35

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, artan kira fiyatları ve yurt sıkıntısı nedeniyle barınma sorunu çeken ve eylem yapan üniversite öğrencilerine destek vereceklerini açıkladı. 

Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın." ifadesini kullandı. 

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