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Haluk Levent söyleyecek; Orman Bakanı yanan Cennet Koyu için türkü yazdı

Bakan Eroğlu'nun türküsünün adı; "Ayvalık Bizim"

14 Aralık 2017 10:57

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık'ta çıkan yangında kül olan Cennet Koyu için türkü yazdı. Haluk Levent o türküyü yarın yapılacak törende seslendirecek

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ndeki Cennet Koyu’nda ağustos ayında çıkan yangında kül olan 20 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına, özel bir konserle başlanacak.

Sanatçı Haluk Levent’in sosyal medyadan “Oraya villa değil fidan dikelim” çağrısına “Orman türküsü yazayım, Haluk Levent okusun” diyerek destek veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla, 3 ay sonra fidan dikilecek.

HaberTürk'te yer alan habere göre, 33 bin 350 fidan dikilecek alanda yarın yapılacak törende, Haluk Levent sözlerini Bakan Eroğlu’nun yazdığı “Ayvalık Bizim” isimli parçayı seslendirecek.

 

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