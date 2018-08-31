Haluk Levent: Sanatçılarımızı yıpratmayalım, onları kazanmaya çalışalım

Sanatçı Haluk Levent, son dönemde iktidara yakın gazetelere söyleşi veren ve ifadeleriyle tartışma yaratan meslektaşları için “Sanatçılarımızı yıpratmayalım. Herkesin kendi fikirleri vardır, bize uymayabilir, önemli değildir. Böyle bakıp onları da kazanmaya çalışalım. Çünkü herkesi tek tek kaybediyoruz” dedi.

MFÖ, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu gibi isimlerin hükümete yakınlığıyla bilinen bazı gazetelere verdiği röportajlar özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

BirGün gazetesinden Erk Acarer’e konuşan Haluk Levent de söz konusu medyaya kendisinin de söyleşi verdiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

“İktidarı sevmeniz için ne gerekiyor, diye sordular. ‘OHAL’i kaldırsın, KHK’larla işten atılan insanları geri alsın, adalet sistemini tam olarak işletsin, insan hakları, cumhuriyetin temel ilkeleri ve laiklik konusuna önem versin severim’ dedim. Bunları yapan iktidar sevilmez mi? ‘İktidarı seven, yemeğine katılan sanatçıları yalaka buluyor musunuz?’ diye de sordular. ‘Aralarında dindar olan vardır, bu iktidarın politikalarını gerçekten beğenen vardır. Bu insanların fikirlerine karışamazsınız. Her yemeğe giden sanatçı yalaka değildir. Ben gitmiyorum ama gidenleri de yalaka olarak göremezsiniz’ dedim. Muhalif basın, ‘Haluk Levent, yemeğe giden sanatçılar yalaka değildir’ diyor, ifadeleri ile haber yaptı. Neredeyse beni hükümet yalakası ilan ettiler. Sanatçılarımızı yıpratmayalım. Bülent Ortaçgil, MFÖ üyeleri ve Teoman birer değerdir. Herkesin kendi fikirleri vardır, bize uymayabilir, önemli değildir. Böyle bakıp onları da kazanmaya çalışalım. Çünkü herkesi tek tek kaybediyoruz.”

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