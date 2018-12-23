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Haluk Levent: Sade bir müzisyenim, insaf lütfen

Haluk Levent, kendisine yönelik kullanılan ifadelere tepki gösterdi

23 Aralık 2018 23:49

Sanatçı Haluk Levent, kendisine yönelik "Bolu’da vurulan baba-oğulun bir papağan kadar kıymeti yok mu Haluk?", "Cezaevlerinde 700 bebek var dansçılar yerine onlara ses ver" ifadelere tepki gösterdi.

Levent, "Sade bir müzisyenim, insaf lütfen" diye yazdı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Levent'in açıklaması şöyle:

-Bolu’da vurulan baba-oğulun bir papağan kadar kıymeti yok mu Haluk?

-Cezaevlerinde 700 bebek var dansçılar yerine onlara ses ver! -Çin Uygur Türklerinin kaçan dana kadar kıymeti yok mu!

- Yemen’e gözün kapalı!!

SADE BİR MÜZİSYENİM. BİR DERNEK KURUP KOŞTURUYORUZ. İNSAF LÜTFEN.

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