Haluk Levent: Mustafa Kemal destanını yazmış adamım

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Haluk Levent, yıllar önce verdiği bir konserle ilgili, \"Mustafa Kemal destanını yazan bir adamın, PKK\'lı olma şansı yüzde kaçtır? Türkiye\'nin bölünmemesi için kanını son damlasına kadar verecek adamlardan biriyim\" dedi.

Haluk Levent, Bursa\'da vereceği konser öncesinde Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu\'nun 20\'nci yıl nedeniyle düzenlediği Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi\'ndeki panele katıldı. Konuşmasında, 20 yılı aşkın müzik yaşamında daha olgunlaşan bir Haluk Levent olduğunu dile getiren sanatçı, \"Karşınızda ayakları daha yere sağlam basan, sakin, sabırlı ve çalışkan bir Haluk Levent var\" dedi.

\"SAVCILIK LEVENT\'İN ALAKASI YOK DEDİ\"

Sosyal medya üzerinden 15 yıl önce verdiği bir konserle ilgili gelen eleştirilere değinen Haluk Levent, şöyle konuştu:

\"15 yıl önce gittiğim bir konserin, PKK tarafından organize edildiği ortaya çıktı. Bunu daha da ilerlettiler \'Kandil\' yaptılar. Konserin adı; \'Kürt Kültür Festivali\'. Ben Kürt, Gürcü, Boşnak halkını da seviyorum. Bunlar; Türkiye Cumhuriyeti\'nin halkları. O konserde bayrak açılmış. Benim sahne performansım 1.5 saatten aşağı değildir. Bunu herkes bilir. Ancak o konserde 4 şarkı söyledim ve protesto ederek sahneden indim. Sonra savcılık \'Haluk Levent\'in bu konserle alakası yok\' dedi.\"

\"ATATÜRKÇÜYÜM\"

Haluk Levent, 20 yıl önce hiç kimse kaleme almadan kendisinin Mustafa Kemal destanını yazdığını ifade ederken, \"Mustafa Kemal destanını yazan bir adamın, PKK\'lı olma şansı yüzde kaçtır?\" diye sordu. Haluk Levent, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Biz siyasi partiler üstü topluluğuz. Fikirlerimiz olabilir. MHP Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile de oturuyorum, Devlet Bakanıyla da fotoğraf çektiriyorum. CHP Belediyesi\'nin düzenlediği konserlere çıkıyorum. Benim Türkiye\'ye Türk hizmetini yaptığım kadar hiçbiri yapamaz. Ben Kerkük\'te \'Yemen\' şarkısını söyledim. Kosova\'daki Türk için yıllar öncesinden şarkılarımı söyledim. Bütün yerlerde yardımlarımızı yaptık, 3 tane kişi klavye başına oturuyor bizi kötülüyorlar. Biz bu cumhuriyetin evladıyız. Türkiye\'ye en büyük zararı o arkadaşlarımız veriyor. Ben Atatürkçüyüm. Eskiden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin misak-ı millisi\'nin bölünmez bütünlüğüne inanan ama içinde farklı fikirlere de saygıyla davranan ve Türkiye\'nin bölünmemesi için kanını son damlasına kadar verebilecek adamlardan biriyim.\"

\"YAPACAĞIM DEDİM\"

Öğrencilere kitap okumaları tavsiyelerinde bulunan Haluk Levent, \"Emin olun kendinizi sevdiğinizi anladığınız andan itibaren hiçbir şey sizi yıkamıyor. Müzik hayatıma döneceğim, borçlarımı ödeyeceğim en yetkili ağızda \'Bu dünyada olmaz\' deniyordu, \'Yapacağım\' dedim. Kendimi seviyorum, kendinizi sevdiğini zaman gerçekten kendinize saygı duyuyor eleştirebiliyorsanız, önünüzde hiçbir şey kalmaz. Bir kardeşim bile bundan yararlanırsa söyleyişinin yararlı olacağını düşüneceğim, belki buradan bir kişinin hayatına dokunacağım. Sıfırı tüketin, aç kalın, kitapsız kalmayın\" diye konuştu.

3\'ÜNCÜ KİTAP

\'Moritos\'un Düşleri\' adlı kitabında kendini iyi hissettiğini belirten Haluk Levent hayranlarına \"Yeni bir kitap yazdım ama yayınlanmadı. O bir kitap değil; romandı. Adı da; \'Dağdaki Gül\'. Çok enterasan bir roman, çok sevileceğini düşünüyorum. 3\'üncü kitabım bir roman olarak çıkacak piyasaya\" diye konuştu.

Söyleşi sonrası selfie yapan Halulk Levent gecede özel bir gecede konser verdi.

FOTOĞRAFLI