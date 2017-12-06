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Haluk Levent, konser gelirini Diyarbakırlı iki aileye bağışlayacak

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALUK Levent, Diyarbakır'da vereceği konserin gelirini kentte maddi durumu iyi olmayan iki aileye bağışlayacağını açıkladı

06 Aralık 2017 14:09

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALUK Levent, Diyarbakır\'da vereceği konserin gelirini kentte maddi durumu iyi olmayan iki aileye bağışlayacağını açıkladı.
Aynı zamanda Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı olan Haluk Levent, Cuma günü Diyarbakır\'da hayranlarına konser verecek. Konser öncesi kentte AHBAP Diyarbakır ekibinde yer alan gönüllülerin ziyaret ettiği yardıma muhtaç iki aile, Haluk Levent tarafından da ziyaret edilecek. Sosyal medya üzerinde ailelere ulaşılması üzerine ünlü sanatçı merkez Sur ilçesinde Hüseyin Kaya ile Bağlar ilçesinde oturan ve maddi durumu iyi olmayan Ahmet Karakaş isimli ailelere konser gelirini vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Haluk Levet, şunları yazdı:
\"AHBAP olarak Cuma akşamı yapılacak Diyarbakır konser gelirinin AHBAP\'a kalan bölümünü Ahmet\'e ve Sur\'lu Hüseyin Kaya ailesine bırakmaya karar verdik.Cuma günü de aileyi ziyaret edeceğiz.\"

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