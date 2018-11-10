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Haluk Levent, işten çıkarılan Cargill işçileriyle kahvaltı yaptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA) - SANATÇI Haluk Levent, 208 gün önce işten çıkarılan ve fabrika önünde eylemlerini sürdüren 14 Cargill işçisini ziyaret etti

10 Kasım 2018 18:15

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA) - SANATÇI Haluk Levent, 208 gün önce işten çıkarılan ve fabrika önünde eylemlerini sürdüren 14 Cargill işçisini ziyaret etti.
Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Cargill fabrikasında 208 gün önce işten çıkarılan 14 işçinin fabrika önündeki eylemleri sürüyor. Cargill işçilerine toplumun farklı kesimlerinden destek ziyaretleri devam ederken, sanatçı Haluk Levent de bugün ziyaret ettiği eylemdeki işçilere moral verdi. İşçilerle birlikte fabrika önünde kahvaltı yapan Haluk Levent, Cargill işçilerinin direnişlerinin haklı olduğunu belirterek, \"Bizler bu direnişe ilk günden bu yana destek oluyoruz. İşçilerimizin yanında ve onlarla bir arada olmak için bugün buradayız\" dedi. Cargill fabrikası yönetimi, Tek Gıda İş üyesi 14 işçinin, şekere uygulanan kota gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıklamış, sendika yönetimi ve işçiler ise işten asıl çıkarılma sebeplerinin sendikaya üyelik olduğunu söylemişti. İşçiler, işten atılmaları protesto için 208 gün önce fabrika önünde eylem başlatmıştı.

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