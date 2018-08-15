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Haluk Levent: İncirlik'i kapatalım, NATO'dan çıkalım

"Ben dolarla sümkürenlerden değilim, yıllardır şarkılarımda vardır anti Amerikancılığım"

15 Ağustos 2018 18:07

Şarkıcı Haluk Levent yaşanan ekonomik krizle gündeme gelen boykot çağrılarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Haluk Levent açıklamasında İncirlik'in kapatılıp NATO'dan çıkılmasını sonuna kadar destekleyeceğini söyledi.

Haluk Levent, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada anti Amerikancılığının yıllardır şarkılarında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'Vatanın için Iphone telefonu kullanma' diyor bazı twitler. Yakında döviz kuru da bana bağlanır. Ben dolarla sümkürenlerden değilim. Yıllardır şarkılarımda vardır anti Amerikancılığım. Haydi İncirliği kapatalım NATO'dan çıkalım. Sonuna kadar varım. Tavır böyle olmalı.."

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