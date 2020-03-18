Haluk Levent: 2 bin aileye 2 aylık temel gıda yardımı yapacağız
18 Mart 2020 22:53
Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki 976 bin TL'yi 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için harcayacaklarını duyurdu.
Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap, Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin aileye yardım edecek.
Haluk Levent, şu anda derneğin kasasında 976 bin TL para olduğunu ve bu paranın 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu.
Zor günlerden geçildiğini belirten Levent, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:
“Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.”