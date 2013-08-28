CHP'li Koç: Tek yanlı raporlarla savaşa sürüklenemeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi. Koç, “ Türkiye , uydurma ve tek yanlı istihbarat raporlarına dayanarak, Suriye'de olası bir maceranın, savaşın, çarpışmanın içine sürüklenmemelidir" dedi.

AKP hükümetinin Suriye'de 'savaş çığırtkanı' bir rol üstlendiğini belirten Koç, "Suriye konusunda gerçekler tam ortaya çıkmadan bu ülkeye bir askeri müdahalede bulunmanın çığırtkanlığını yapmanın bizi nerelere sürükleyebileceğini çok iyi hesap etmemiz lazım. Bu sürecin sonunda Suriye yeni bir Afganistan haline gelebilir. Tüm dünyada yeni terör eylem filizlerini buradan çıkartabilir. Bunlar en bağnaz, radikal gruplar. Bu süreçle birlikte Türkiye süratle Ortadoğulaşır… Orada yaşanan tüm sorunlar bir vakum gibi Türkiye'nin içine çekilir. Türkiye'de benzer sorunlara, kargaşalara tanık olmaya başlarız" dedi.

Ekonomideki tabloyu Gezi olaylarına bağlamanın gerçekçi olmadığını ifade eden Koç, “Türkiye'yi tüketim cenneti haline siz getirdiniz. Tarım can çekişiyor. AKP iktidarı Türkiye'yi üretmeyen bir ülke haline getirdi. Türkiye'ye gelen paranın yatırıma dönüşmemesine AKP iktidarı sebep oldu" diye konuştu.

‘HZ. Yusuf'u kuyuya itenlerden birisiniz'

Türkiye'yi savaşa sürüklemek isteyenlerin olduğunu söyleyen Koç, "Bizzat Başbakan ve Dışişleri Bakanı düzeyinde kışkırtıcıların olmasına rağmen hiç kimsenin gücü Türkiye'yi yeni bir Irak, Suriye modeli haline getirmeye yetmeyecektir. Birilerinin temel hedefinde bu olabilir. Sayın Başbakana seslenmek istiyorum, BOP eş başkanı olarak, son 10, 11 yılda İslam coğrafyasında akan kanın sorumlularından biri hiç şüpheniz olmasın sizsiniz. Yine sizin deyiminizle söylüyorum, Hz. Yusuf'u kuyuya itenlerden biri de büyük bir ihtimalle sizsiniz" dedi.

‘Timsah gözyaşları'

Başbakan Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında ağlamasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in 'Sığırlar ağlamaz' yönündeki sözlerine Koç, "Çiftlik kâhyası mısın kardeşim? Timsahların da avlarını yerken ağladıklarını gözlerinden yaş aktığını Sayın Çelik'e hatırlatmak gerekiyor. Atı, sığırı kime benzetti, benzetmediyse, avını yerken gözünden yaş akan timsahı da kime benzetip benzetmeyeceği kendisinin takdirinde" diye konuştu.

‘Mevcut tezkerenin 4 Ekim'de geçerliliği bitecek'

Mevcut tezkereye ilişkin Koç, "4 Ekim'de geçerliliği bitecek olan tezkerenin çıkartılış amacı bugün atacakları adımın karşılığı değildir. Kararı başbakan, dışişleri bakanı ve AKP'nin biat eden kadrosu vermez. Kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir" dedi.