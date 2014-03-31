Haluk Koç: Devletin resmi haber ajansı manipülasyon merkezi olarak çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Cihan Haber Ajansı ile Anadolu Ajansı’nın yayımladığı seçim sonuçlarının uyuşmaması ile başlayan, Ankara’daki CHP ve AKP’li adayların kendilerini galip ilan etmelerinin ardından yaptığı konuşmada, CHP’nin 3 büyükşehirde de önde olduğunu kaydederek, “Devletin resmi ajansı ve bu haberleri alarak malum yorumcularla malum yorumları yapan haber kanalları, hepinizi mahcup edecek bir sonuç bekliyor” dedi.

Hauk Koç açıklamasında şunları söyledi:

“Çığırtkanca açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Çok çirkin seçim manipülasyonlarının yapıldığı bir gecesindeyiz. Devletin resmi haber ajansı AA bu manipülasyonların merkezi olarak çalışmaktadır. Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Eskişehir, Aydın gibi önemli metropollerde şu ana kadar elimize ulaşan resmi sonuçlara göre, bazı yerlere göre baş başa olmasına rağmen şimdiden seçim kazanmış gibi manipülasyon içine giriyorlar.

Bazı televizyon kanalları ve malum yüzler, bunun psikolojik altyapısını hazırlıyor. Bütün Türkiye ve CHP’lilere sesleniyorum. Bu ülkede temiz ve aydınlık gelecek umut vaat eden tüm vatandaşlarımız, görevlerine ısrarla devam ediyorlar. 2-3 saat sonra Ankara’da ve İstanbul’da zafer ilan edenlerin sandıklarının farklı yansıması çıkarsa hiç şaşırmasın. Hırsızlık ya da yolsuzluk böyle bir şey. Başka konularda alışık olanlar, sandıkta da benzer şeyleri yapmaya çalışıyorlar.

Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. CHP bütün metropollerde AKP’nin önünde gitmektedir. 30 Mart seçimlerinin bu gecesi de çok ilginç bir şekilde anılacak. Devletin resmi ajansı ve bu haberleri alarak malum yorumcularla malum yorumları yapan haber kanalları, hepinizi mahcup edecek bir sonuç bekliyor.”