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HALUK KIRCI YENİDEN CEZAEVİNDE  İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 14:02

-HALUK KIRCI YENİDEN CEZAEVİNDE  İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - ''Susurluk davası'' hükümlülerinden Haluk Kırcı, çarptırıldığı 6 yıl 8 aylık hapis cezasının infaz edilmesi için cezaevine gönderildi.  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Haluk Kırcı, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Kırcı, infaz savcılığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevine gönderildi.  Haluk Kırcı'nın işlemlerinin yapılması sırasında eşi Vesile Kırcı da adliyede bulundu. Kırcı'nın cezasının infazının 2 yıl 8 ay olduğu öğrenildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iş adamı Cüneyt Yaşar Kılıç'tan tehditle 5 milyon dolar istenmesine ilişkin Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 37 sanıkla birlikte yargılanan Kırcı, 8 Mart 2007 tarihinde ''suç işlemek amacıyla örgüt oluşturmak'' ve ''gasp eylemine teşebbüs'' suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezanın 2 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay 6. Ceza Dairesince onanarak kesinleşmesi üzerine Kırcı aranmaya başlanmıştı.  Kırcı, ''Susurluk'' davası kapsamında çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının infazını tamamlayarak, 28 Mayıs 2010 tarihinde Maltepe Cezaevinden tahliye olmuştu.

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