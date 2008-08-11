Halterden rekor geldi

Tempo24-





Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen halter müsabakalarının 3. gününde, erkekler 62 kiloda Çinli Zhang Xiangxiang, koparmada 143, silkmede 176 ve toplamda 319 kilo kaldırarak, altın madalyanın sahibi oldu.



2 dünya şampiyonluğu, 1 de olimpiyat 2.'liği bulunan 25 yaşındaki Zhang, halterde günün 2. altın madalyasını ülkesine kazandırmış oldu.



Kolombiyalı Diego Salazar'ın koparmada 138, silkmede 167 ve toplamda 305 kilo kaldırarak, gümüş madalya aldığı müsabakada, Endonezya'dan Triyatno, koparmada 135, silkmede 163 ve toplamda 298 kilo kaldırarak, bronz madalyayı boynuna taktı.



Halterde mücadele, yarın erkeklerde 69 kilo, bayanlarda 63 kilo (A) ve (B) grubunda sürecek.



