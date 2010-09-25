-HALTERDE YENİ BİR DÜNYA REKORU ANTALYA (A.A) - 25.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda bayanlar +75 kiloda Rusya'dan Tatiana Kashirina, koparmada 145 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. Antalya Expo Center'da devam eden şampiyonada sporcular, bayanlar +75 kilo A Grubu mücadelesinde podyuma çıktı. Koparmada, Rusya'dan Tatiana Kashirina fırtınası esti. Rus sporcu, koparmada ikinci denemesinde 141 kilo kaldırarak, daha önce Güney Kore'den Mi-Ran Jang'a ait (140 kilo) dünya rekorunu geçmeyi başardı. Rus sporcu, daha sonra üçüncü denemesinde dünya rekorunu geliştirerek 145 kilo kaldırdı ve yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. Koparmada, Çin'den Suping Meng, 131 kilo kaldırarak gümüş, Güney Kore'den Mi-Ran Jang da 130 kilo ile bronz madalya kazandı. Silkmede de Çin'den Suping Meng 179 kilo kaldırarak kilo farkıyla altın madalya kazandı. Güney Kore'den Mi-Ran Jang da 179 kilo kaldırarak gümüş, Rusya'dan Tatiana Kashirina 170 kilo ile bronz madalya elde etti. Toplamda ise Rusya'dan Tatiana Kashirina 315 kilo ile altın, Çin'den Suping Meng 310 kilo ile gümüş ve Güney Kore'den Mi-Ran Jang 309 kilo ile bronz madalya kazandı.