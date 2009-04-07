Halterde madalya yağdı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 22. Bayanlar Avrupa Halter Şampiyonası'nın bugün yapılan bölümünde podyuma çıkan iki Türk haltercisi 53 kiloda Emine Bilgin ve Aylin Daşdelen 3 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.

53 kiloda podyuma çıkan Emine Bilgin, koparmada kaldırdığı 83 kiloyla gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu. Bilgin, silkmede 103 kilo ile bronz, toplamda da 186 kilo ile bronz madalya kazandı.



Son hakkına sakat sakat çıktı



Koparmada yarışan diğer Türk haltercisi Aylin Daşdelen ise koparmada kaldırdığı 82 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Daşdelen, silkmede ilk hakkında 105 kiloyu başarıyla kaldırdı. Ukraynalı sporcunun kendisinden hafif olması ve toplamda bu sporcuyu geçebilmek için riske giren Aylin Daşdelen, ikinci hakkında 111 kiloyu denedi. Bu kiloyu kaldırmayı başaran ancak dengesini yitirince yere düşen Türk halterci, sakatlık geçirdi. Seyircilerin büyük alkışıyla son hakkına da sakat olarak çıkan Daşdelen, 111 kiloyu kaldırmayı başaramayınca silkmede kilo farkıyla gümüş, toplamda da 187 kiloyla gümüş madalya kazandı.

Madalya seremonisine koluna yapılan bandajla çıkabilen Aylin Daşdelen'in şampiyonluğu kaybettiği için gözünden yaşlar döküldü, ancak diğer Türk halterciler Aylin'i teselli etti.

Alınan sonuçlar şöyle:



Koparma:

1-Nataliya Trotsenko (Ukrayna): 87 kg., 2-Emine Bilgin (Türkiye): 83 kg., 3-Aylin Daşdelen (Türkiye): 82 kg.

Silkme:



1-Nataliya Trotsenko (Ukrayna): 105 kg., 2-Aylin Daşdelen (Türkiye): 105 kg., 3-Emine Bilgin (Türkiye): 103 kg.



Toplam:



1-Nataliya Trotsenko (Ukrayna): 103 kg., 2-Aylin Daşdelen (Türkiye): 187 kg., 3-Emine Bilgin (Türkiye): 186 kg.