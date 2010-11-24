-HALTERDE MADALYA SAĞANAĞI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, şu ana kadar 9 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı. Limasol kentinde 19 Kasım'da başlayan şampiyonada, gençler kategorisinde podyuma çıkan Türk sporculardan bayanlar 48 kiloda Şaziye Okur koparmada gümüş, silkmede ve toplamda altın, 53 kiloda Ayşegün Çoban koparmada bronz, silkme ve toplamda altın, 58 kiloda Rabia Zengin koparma, silkme ve toplamda bronz, erkekler 56 kiloda Gökhan Kılıç, koparmada altın, 62 kiloda Hurşit Atak koparmada gümüş, silkme ve toplamda altın, aynı kiloda yarışan Tuncer Çoban ise koparma, silkme ve toplamda bronz madalyanın sahibi oldular. 23 Yaş Altında ise bayanlar 48 kiloda Nurdan Karagöz koparma, silkme ve toplamda gümüş, erkekler 56 kiloda İsmet Algül koparmada gümüş, 62 kiloda Bünyamin Sezer, koparmada altın, silkmede gümüş ve toplamda altın, yine 62 kiloda Uğur Kaçmaz da koparmada bronz madalya kazandılar. Şampiyona 28 Kasım'da sona erecek.