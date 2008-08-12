Halterde Kuzey Kore rüzgarı

Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen halter müsabakalarının 4. gününde, bayanlar 63 kiloda Kuzey Koreli Pak Hyon Suk, koparmada 106, silkmede 135 ve toplamda 241 kilo kaldırarak, altın madalyanın sahibi oldu. 23 yaşındaki Pak'ın, silkmede bir de dünya ikinciliği bulunuyor.

Kazakistan'tan Irina Nekrassova'nın gümüş madalya kazandığı 63 kilo mücadelesinde, Tayvanlı Lu Ying-chi bronz madalyanın sahibi oldu.

Nekrassova, koparmada 110, silkmede 130 ve toplamda 240 kilo, Lu ise koparmada 104, silkmede 127 ve toplamda 231 kilo kaldırdı.

Halterde mücadele, yarın erkeklerde 77 kilo A ve B, bayanlarda ise 69 kilo A grubunda devam edecek.