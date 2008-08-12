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Spor

Halterde Kuzey Kore rüzgarı

Pekin Olimpiyatları'nda halterde bayanlar 63 kiloda altın madalyayı, Kuzey Koreli Pak Hyon Suk kazandı.

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen halter müsabakalarının 4. gününde, bayanlar 63 kiloda Kuzey Koreli Pak Hyon Suk, koparmada 106, silkmede 135 ve toplamda 241 kilo  kaldırarak, altın madalyanın sahibi oldu. 23 yaşındaki Pak'ın, silkmede  bir de dünya ikinciliği bulunuyor.

 

Kazakistan'tan Irina Nekrassova'nın gümüş madalya kazandığı 63 kilo  mücadelesinde, Tayvanlı Lu Ying-chi bronz madalyanın sahibi  oldu.

 

Nekrassova, koparmada 110, silkmede 130 ve toplamda 240 kilo, Lu ise  koparmada 104, silkmede 127 ve toplamda 231 kilo kaldırdı.

 

Halterde mücadele, yarın erkeklerde 77 kilo A ve B, bayanlarda ise  69 kilo A grubunda devam edecek.

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