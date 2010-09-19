T24 LogoT24 Logo
Spor

HALTERDE EROL BİLGİN GÜMÜŞ MADALYA ALDI ANTALYA (A.A)

19 Eylül 2010 22:12

-HALTERDE EROL BİLGİN GÜMÜŞ MADALYA ALDI ANTALYA (A.A) - 19.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kilo koparmada Erol Bilgin, gümüş madalya aldı. Antalya Expo Center'da süren şampiyonada erkekler 62 kilo müsabakaları yapıldı. Erol Bilgin koparmadaki ilk hakkında 138 kilo kaldırdı. Milli sporcu ikinci hakkında 143 kilo ağırlık kaldırmak istedi. Bilgin, ikinci hakkında başarısız olurken, üçüncü denemesinde 143 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı. Kuzey Kore'den Un Guk Kim koparmada 147 kilo kaldırarak altın madalya alırken, Çin'den Jianjun Ding de 142 kilo ile bronz madalyayı kazandı. Diğer milli halterci Bünyamin Sezer ise 138 kilo ağırlığı üç hakkında da kaldıramadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24