-HALTERDE EROL BİLGİN GÜMÜŞ MADALYA ALDI ANTALYA (A.A) - 19.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kilo koparmada Erol Bilgin, gümüş madalya aldı. Antalya Expo Center'da süren şampiyonada erkekler 62 kilo müsabakaları yapıldı. Erol Bilgin koparmadaki ilk hakkında 138 kilo kaldırdı. Milli sporcu ikinci hakkında 143 kilo ağırlık kaldırmak istedi. Bilgin, ikinci hakkında başarısız olurken, üçüncü denemesinde 143 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı. Kuzey Kore'den Un Guk Kim koparmada 147 kilo kaldırarak altın madalya alırken, Çin'den Jianjun Ding de 142 kilo ile bronz madalyayı kazandı. Diğer milli halterci Bünyamin Sezer ise 138 kilo ağırlığı üç hakkında da kaldıramadı.