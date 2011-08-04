Halterde başörtüsü serbest

T24 - Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) başörtüsüyle ilgili serbestlik kararı aldığını açıkladı.ABD'de avukat olan 35 yaşındaki Müslüman sporcu Kulsoom Abdullah'ın, Atlanta'da katıldığı yarış sonrasında giydiği kıyafet, tartışmalara neden oldu. Sporcunun yarışmadaki başörtü ve kıyafeti, ABD Olimpiyat Komitesi tarafından uygun bulunmadı. Tartışmaların büyümesi üzerine, başörtüsü konusu IWF'ye soruldu.



IWF Yönetim Kurulu, 26 Haziran 2011 tarihinde, Malezya'nın Penang kentinde yaptığı toplantıda, konuyu gündemine aldı. Toplantıda, IWF Antrenörlük ve Araştırma Komitesi Başkanı Dragomir Cioroslan, kendi komitesine Müslüman sporcular tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili öneride bulundu.



Başkan Cioroslan, önerisinde şunları kaydetti: “Halter müsabakalarında tüm sporcuların elastan malzemeden yapılmış olan uzun kollu ve bacaklı tek parça kıyafet (tayt) giymesine izin verilmesi için kural 4.1.1'in değiştirilmesi gerekiyor. Teknik yetkililerin diz ve dirseklerin düzgün şekilde kapanmasına engel teşkil eden bir durumun olmadığının saptanması şartı aranacaktır. Sargılar, kıyafetin altından değil, sadece üstünden sarılmalıdır.



Başın kapatılmasıyla ilgili herhangi bir yasaklayıcı kuralımız olmadığından dolayı, başın bir parçası olarak sayılan türban ve başörtüsüne izin verilmelidir. Bunun gibi donanımlar, adalet ve eşitlik ruhu çerçevesinde ve tüm milletlerden olan sporcuların katılımı doğrultusunda dikkate alınmalıdır.”



IWF'ye sunulan gerekçeler sonrasında Yönetim Kurulu, Tıp Komitesi ile Antrenörlük ve Araştırma Komitesi ile işbirliği içinde yarışma kıyafetleri konusunda kuralların değiştirilmesine ilişkin öneriyi kabul etti.



Buna göre, bundan sonra bütün dünyada halterciler, istedikleri takdirde yarışmalara başörtüsüyle de katılabilecek.





