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Spor

HALTERDE ALTIN MADALYA KUALA LUMPUR (A.A)

27 Temmuz 2010 13:37

-HALTERDE ALTIN MADALYA KUALA LUMPUR (A.A) - 27.07.2010 - Malezya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Dünya Şampiyonasında gençler 52 kiloda yarışan Hafize Bingül altın madalya kazandı. Başkent Kuala Lumpur'da devam eden şampiyonada podyuma çıkan Hafize Bingül, 70 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Büyükler 52 kiloda yarışan Özlem Becerikli de 100 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanarak Dünya üçüncülüğünü elde etti. Şampiyonada daha önce 42 kiloda Nazmiye Muslu altın madalya kazanmıştı.

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