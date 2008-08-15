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Spor

Halterde altın Çinli Cao'nun

29. Yaz Olimpiyat Oyunlarında halterde bayanlar 75 kiloda altın madalyayı, Çinli Cao Lei kazandı.

15 Ağustos 2008 03:00

 

Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Cao Lei, toplamda 282 kiloyla birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

 

2 kez Dünya Şampiyonu olan Cao, koparmada 128, silkmede 154 kilo kaldırarak 2 kez olimpiyat rekoru kırdı. Cao, toplamda 282 kiloyla bu dalda 3. olimpiyat rekorunu elde etti.

 

Çin, böylece halterde 7. altın madalyasını kazanmış oldu. Çinli bayan halterciler de mücadele ettikleri 4 dalda da altın madalya kazanmış oldular.

 

Bu dalda toplamda 264 kilo kaldırarak 2. olan Kazak Alla Vazhenina gümüş, toplamda 264 kilo kaldıran Dünya Şampiyonu Rus Nadezda Evstyukhina da bronz madalyaya ulaştılar.

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