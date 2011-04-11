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Spor

HALTERDE "ALTIN" GÜN KAZAN (A.A)

11 Nisan 2011 23:24

-HALTERDE "ALTIN" GÜN KAZAN (A.A) - 11.04.2011 - Soner Sayımlar - Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 56 kiloda Gökhan Kılıç, koparmada kaldırdığı 118 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan özerk cumhuriyetinin başkenti Kazan'da süren şampiyonanın akşam seansında erkekler 56 kilo mücadelesinde Türkiye'den Gökhan Kılıç ve Sedat Artuç podyuma çıktı. Gökhan Kılıç, koparmadaki ilk hakkında 113, ikinci hakkında 116 ve son hakkında 118 kilo kaldırarak, Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Bu aynı zamanda Gökhan Kılıç'ın ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.   Aynı kiloda mücadele eden Sedat Artuç ise ilk hakkında 113 kiloyu başarılı bir şekilde kaldırdı. İkinci ve üçüncü hakkında 116 kiloyu kaldıramayan Artuç, şampiyonayı 7. olarak tamamladı. Bu kiloda Avrupa ikinciliğini Gökhan Kılıç ile aynı kiloyu kaldırmasına karşın tartıda 90 gram fazlası bulunan Belaruslu Chadovich, üçüncülüğü ise 115 kiloluk kaldırışıyla Moldova'dan Dudoglo aldı.

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