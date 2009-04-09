Halterde 3 altın daha geldi

Halterde madalya yağdı

Taylan madalyayla döndü

Üç altın madalya birden!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 22. Avrupa Bayanlar Halter Şampiyonası'nda 63 kiloda Sibel Şimşek koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu.Bugün 63 kiloda podyuma çıkan Sibel Şimşek, koparmada 103, 105 ve son olarak da 108 kiloda başarılı olarak altın madalya kazandı.Silkmede ilk hakkında rahat kaldırışla 125 kiloda başarılı olan Şimşek, ikinci hakkında 128 kiloyu kaldırarak şampiyonluğu garantilemesinin ardından son hakkında denediği 132 kiloda başarısız oldu. Türk sporcu 128 kilo ve yarışma tartısı avantajıyla silkmede de altın madalya kazanırken, toplamda da 236 kiloya ulaşarak, 3. altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride ikinciliği 128 kiloyla Ermeni Meline Daluazyan, üçüncülüğü ise yine 128 kiloyla Rus Svetlana Tsarukaeva elde etti.Toplamda ise Şimşek'in ardından 231 kiloyla Norveçli Ruth Kasirye yarışma tartısı avantajıyla ikinciliği ve aynı kiloda kalan Rus Svetlana Tsarukaeva da üçüncü sırada yer aldı.Sibel Şimşek, koparma, silkme ve toplamda bayanlarda Nurcan Taylan'dan sonra altın madalya kazanan ikinci sporcu oldu. Milli haltercinin madalya töreninde istiklal marşı okunurken gözyaşı döktüğü gözlendi.Erkekler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarın Türk sporculardan 85 kiloda Erol Sunar podyuma çıkacak.