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Spor

HALTERDE 2. GÜMÜŞ MADALYA ANTALYA (A.A)

21 Eylül 2010 01:15

-HALTERDE 2. GÜMÜŞ MADALYA ANTALYA (A.A) - 20.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda bayanlar 63 kiloda mücadele eden Sibel Şimşek, toplamda 241 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı.  Antalya Expo Center'da süren şampiyonada Sibel Şimşek silkmedeki ilk hakkında 130 kilo  kaldırdı. İkinci ve üçüncü hakkında başarısız olan Şimşek, toplamda 241 kilo ağırlığa ulaşarak gümüş madalya aldı. Şimşek, şampiyonayı koparma ve toplamda aldığı 2 gümüş madalya ile kapattı.  -63 KİLO BAYANLAR SİLKMEDE YENİ DÜNYA REKORU- Silkmede Kazakistan'dan Maiya Maneza 143 kilo ağırlık kaldırarak dünya rekoru kırdı. Taylandlı Pawina Thongsuk'un 2006'da 142 kilo kaldırarak sahibi olduğu rekoru kıran Maneza, altın madalyanın da sahibi oldu. Maneza, toplamda da 248 kiloya ulaşarak altın madalya kazandı.  Silkmede, Kolombiyalı Esther Nisida Palomeque Valoyes 134 kilo ile gümüş, Kuzey Kore'den Ae Jong O, 130 kilo ile bronz madalya aldı.  Toplamda ise Çin'den Xiaofang Ouyang 241 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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