Halterci Nurcan'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu

T24 -

Türkiye'nin evsahipliğinde 13-27 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına hazırlanan Nurcan Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında Antalya'da yapılan şampiyonada yarışamadığını anımsattı.



''Kendi ülkemde Dünya Şampiyonasında yarışmak ilk kez bu yıl nasip olacak'' diyen milli halterci, şunları söyledi:



''Bir sakatlık olmazsa hedefim ilk üç arasında yer almak. Eğer madalyamın rengi sarı olursa çok güzel olacak. Daha önce Dünya ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Dünya şampiyonluğunu hep kıl payı kaçırdım. Sanırım biraz heyecan yapıyorum. İnşallah burada daha iyi sonuçlar elde ederim. Dünya şampiyonu olamamanın eksikliğini yaşadım. Antalya'da bu eksikliği gidermek istiyorum. Bunun için günde 7 saat antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyorum.''





48 kiloda yarışmak istiyorum

Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda iyi sonuçlar aldığını dile getiren Nurcan, ''Ben şu an 48 kilodayım ve Antalya'da da bu kiloda yarışmak istiyorum. Eğer kilo alır ve şampiyonada kilo düşemeyecek durumda olursam, ya da milli takımdaki arkadaşlarımın durumuna göre fedakarlık yapılması gerekirse yapılır. Şampiyonada takım için kilo yönünden fedakarlık istenirse yaparım ama benim sıkletim 48 kilo'' diye konuştu.





Antrenörüm Üstündağ'a vefa borcum var

Kimseyi kendisine rakip görmediğini belirten Nurcan, ''Benim rakibim yine kendim'' diyerek kendini motive ettiğini söyledi.



Haltere ilk başladığı antrenörü Mehmet Üstündağ ile şampiyonaya hazırlandığını anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:



''Antrenörüm Mehmet Üstündağ ile 16 yıldır çalışıyorum. Benim ilk hocam. Ona vefa borcum var. Beni yetiştirdi. Beni iyi tanıyor. sakatlanacağım kiloya sokmuyor. Beni 11 yaşından beri tanıyor. Bir hareketi ters yapıyorsam hemen bıraktırır. İyi tanımayan hoca zorlayan hareketin ardından 10 kilo daha artırabilir.





Günde 3 ton ağırlık kaldırıyorum

Türk halkına karşı sorumlulukları bulunduğunu ve insanların kendisinden başarılar beklediğini dile getiren Nurcan, ''Günde 3 tonun üzerinde ağırlık kaldırıyorum. Hazırlıklarımda federasyon ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü destek veriyor'' dedi.





Ankara'da ailesiyle birlikte yaşayan Nurcan Taylan, sözlerini şöyle tamamladı:



''Ailem evde milli takım kampındaymışım gibi benimle ilgileniyor. Hep destek veriyorlar. Evde iş yaptırmıyorlar. Ailem bana evi adete otel gibi hissettiriyor. Ailem başarımda da başarısızlığımda da yanımda yer alıyor.''





