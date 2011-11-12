-Halter Şampiyonasında 94 kilo müsabakaları yapıldı PARİS (A.A) - 12.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın 8. gün akşam seansında, erkekler 94 kilo (A) grubu müsabakaları yapıldı. Bu kilonun (B) grubunda dün yarışan İbrahim Arat, genel klasmanda koparmada 165 kiloyla 17, silkmede 206 kiloyla 14. ve toplamda 371 kiloyla 16. sırayı elde etti. 94 kilo (A) grubunda koparmada altın madalyayı Rus Sporcu Alexandr İvanov, 186 kilo ve tartı avantajıyla aldı. Gümüş madalyayı Ukraynalı sporcu Artem İvanov 186 kiloyla, bronz madalyayı ise Koreli Men Jae Kim, 182 kiloyla almayı başardı. Silkmede de altın madalyanın sahibi Kazakistan'dan İlya İlyin, 226 kiloyla olurken, gümüş madalyayı 221 kilo ve tartı avantajıyla Özbek sporcu Ruslan Nurudinov, bronz madalyayı 221 kiloluk kaldırışıyla İranlı sporcu Saeid Mohammadpourkarkaragh kazandı. Toplamda ise Kazak sporcu İlya İlyin 407 kilo ve tartı avantajıyla dünya şampiyonluğunu elde ederken, gümüş madalyayı Ukraynalı sporcu Artem İvanov, 407 kiloyla, bronz madalyayı ise İranlı sporcu Saeid Mohammadpourkarkaragh 402 kiloyla aldı.