Halter Milli Takımı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 5 madalya aldı

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası, 38 ülkeden 96 kadın, 136 erkek olmak üzere toplam 232 sporcunun katılımı ile başladı. Türkiye Halter Milli Takımı, şampiyonanın ilk gününde toplam 5 madalya elde etti.

48 kilo koparmada yarışan Nurcan Taylan altın, Sibel Özkan Konak bronz madalya aldı. 48 kilo silkmede yarışan Sibel Özkan bu klasmanda iki altın madalyanın sahibi olurken, Nurcan Taylan da gümüş madalyaya ulaştı.

Altın ve bronz madalya Türkiye'nin

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Spor Sarayı'nda düzenlenen şampiyonada milli sporcularımızdan ilk olarak Nurcan Taylan yarıştı. Koparmada ilk hakkında denediği 77 kiloyu başarıyla kaldıran Taylan, ikinci hakkında ise 80 kiloyu kaldıramadı. Olimpiyat şampiyonu milli sporcu, üçüncü hakkında 81 kiloyu kaldırmayı başararak altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Türk sporcu Sibel Özkan Konak da ilk hakkında 79, ikinci hakkında da 80 kiloyu kaldırmayı başardı. Milli halterci, üçüncü hakkında ise 81 kiloyu kaldırmakta başarısız oldu. 80 kilo ile üçüncü sırada yer alan Konak, bronz madalya elde etti.

Silkme müsabakalarında yarışan Sibel Özkan Konak, 99 kilo kaldırarak toplamda 179 kiloya ulaştı. Konak, silkmede ve toplamda 2 altın madalya kazandı. Nurcan Taylan ise silkmede 97 kilo kaldırdı ve toplamda 178 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.