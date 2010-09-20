-HALTER CAMİASI İNCİNDİ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'in, verilen ödüllerle ilgili olarak sarf ettiği sözler halter camiasında tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Halter Federasyonu Asbaşkanı Zeki Türkeş, başkan Demirel'in konuşmalarından kendilerini küçümsediğini anladıklarını belirterek, ''Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nu kaç kişi izledi? Aynı yerde basketbolu kaç kişi izledi?'' dedi. Basketbol Federasyonu Başkanı Demirel'in kendileri hakkında ağır ithamlarda bulunduğunu belirten Türkeş, ''Çok deneyimli bir federasyon başkanının böyle konuşması hoş değil, kınıyoruz. Başkanın, bu tür polemiklerden uzak olmasında fayda var''değerlendirmesini yaptı. -''BAŞARI DA EN BÜYÜK KRİTER OLİMPİYATLARDIR''- Halter Federasyonu Asbaşkanı Zeki Türkeş, sporda başarı kriterinin olimpiyatlarda alınan madalyalarla kıyaslandığını vurgulayarak, ''Dünyanın en büyük organizasyonu olan olimpiyatlarda halterin başarısı ortadadır. Başarı da en büyük kriter olimpiyatlardır'' şeklinde konuştu. Ülkelerin başarısının olimpiyatlarda alınan madalyalarla ölçüldüğüne dikkati çeken Türkeş, ''Başkan ağır ithamlarda bulunmuş. Basketbolun olimpiyatlardaki madalya durumu ortadadır. Olimpiyatların tarihi yaklaşınca, üzerimizde ağır bir yük hissediyoruz. Ülkelerin başarısı olimpiyatlarda ortaya çıkıyor. Biz federasyon olarak 'o bunu alsın, şu bunu alsın' derdinde değiliz. Herkesin yeri başkadır. Bizi küçümsemesi yanlış. Herkes işine bakacak'' diye konuştu. Basketbolun dünya klasmanındaki yerine saygı duyduklarını ifade eden asbaşkan Türkeş, sözlerini şöyle tamamladı: ''Olimpiyatlardaki yerleri de belli. Olayı bu gözle görmek en mantıklısı. Çok deneyimli bir federasyon başkanının böyle konuşması hoş değil, kınıyoruz. Başkanın, bu tür polemiklerden uzak olmasında fayda var. Biz federasyon olarak verilen ödüllerle ilgili herhangi bir laf etmedik. Onların yaptığı organizasyonlarla, bizim yaptıklarımızın maliyetleri ortadadır. Soruyorum, olimpiyatlarda aldıkları birşey var mı? Organizasyonları kaç kişinin izlediği önemli değil. Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nu kaç kişi izledi? Aynı yerde basketbolu kaç kişi izledi? Küçük bütçelerle birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Özveriyle çalışan sporcularımız var.'' Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, dün TRT Haber kanalında katıldığı bir programda, haltercilerin elde ettiği başarılarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve camianın tepkisini çekmişti.