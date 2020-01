Halktan toplanan paralar FETÖ'ye sermaye olmuş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin finans yapılanmasıyla ilgili açılan işadamları davasının 4. duruşması başladı. Davanın tutuklu sanıklarından A.S., etkin pişmanlıktan yararlanıp örgütle ilgili itiraflarda bulunarak, il imamlarını açıkladı,halktan \'yardım\' adı altında toplana paraların, FETÖ\'cü şirketlere sermaye artırımı şeklinde nasıl sokulduğunu anlattı.

Denizli 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çevrilen Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 4\'üncü duruşmaya; aralarında eski Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve işadamlarının da bulunduğu 33\'ü tutuklu 67 sanık, yakınları ve avukatları katıldı. Bu celsede tekstil firması sahibi olan kanun hükmünde kararnameyle kapatılan DİAD\'ın eski Başkanı A.S. ifade verdi. A.S., etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek örgüt ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. A.S., örgüt üyeliğini kabul ettiğini belirterek, \"2003 yılında örgütün Denizli il sorumlusu M.K. ile tanıştım. Yurt inşaatı için yardım talebinde bulundu. Parayı elden verdim. Dini içerikli toplantılara katıldım. M.K., daha sonra sohbet toplantılarını İhsan hoca lakaplı kişiye devretti. Bu kişi Denizli sorumlusuydu. Bu kişi Van\'a gönderilince onun yerine S.Y. görevlendirildi. 2005\'e kadar görev yaptı ve İngiltere\'ye gönderildi. Onun yerine de İ.K., sonra da A.Ü. görev aldı. 2006\'dan 2009\'a kadar bu kişi sohbet hocalığı yaptı. 2009-2011 yılları arasında sohbetleri yapan A.O.\'du\" dedi.

HALKTAN TOPLANAN PARALAR ŞİRKETLERE SERMAYE OLMUŞ

Duruşmada halktan toplanan yardım paralarına da değinen A.S., \"Örgüt, işadamları üzerinden dernek vasıtasıyla bürokrasideki işlerini kolaylaştırmaya çalışıyordu. 2010 yılında sohbet hocamız H.İ.K.\'nin teklifiyle örgüte ait Çağlayan Catring şirketine ortak oldum, başkan yardımcısıydım. Bu şirket tarafından satın alınan arsa üzerine yurt inşaatına başlandı, ben de 50 bin lira verdim. Şirket ortakları dışında halktan da yardım toplandı, bu paralarla sermaye artırımına gidildi. Bunun şirkete girişi sermaye yani pay artırımıyla oluyordu. Aslında şirket ortağı para koymuyor ama onunmuş gibi gösterilerek toplanan paraların yasal olarak sokulması sağlanıyordu. Ben bu şirketteki hizmetlere yapılan inşaatlara hayır olduğunu düşünerek iştirak ettim. Listelerde gösterilen miktarlarda para ödemedim. Bunlar tamamen muhasebe hileleridir. Bu paralar aslında halktan toplanan paralardır. Bizler formalite gereği ortak olduk, pay koymuş gibi gösterildik\" dedi.

\'CEMAATİN DARBE YAPABİLECEĞİNİ ÖN GÖREMEDİM\'

17-25 Aralık sonrasında sohbet hocası B.İ.\'nin kendilerinden Bank Asya\'nın zor durumda olduğunu ve para yatırılmasını istediğini söyleyen A.S., \"Bank Asya\'dan yoğun miktarda para çekildiğini, batmaması için para yatırmamız gerektiğini söyledi. Ben önce 350 bin dolar yatırdım, sonra bir bankadan 100 bin lira kredi çekip bunu dolara çevirerek Bank Asya\'ya aktardım. Bankadaki hesabım 380 bin dolar oldu. Bu bize rica mahiyetinde söylenmiştir. Talimat ve emir değildir. 17-25 Aralık\'tan sonra bize bu günlerin geçeceğini söylediler. AK Parti\'ye oy verdik, destek olduk. \'Ağabeyi- kardeş arasında fikir ayrılığı olarak bunu bilin ve cemaatten ayrılmayın\' dedikleri için ben hizmetlerime devam ettim. Bu şekilde cemaatin darbe yapabileceğini ön göremedim. Gizli hedeflerinin olduğunu, ülkeyi ele geçirme, hükümeti yıkma girişiminde bulunabileceğini hiç düşünemedim\" dedi.

İŞADAMLARI BİLGİLERİ DIŞINDA FETÖ\'CÜ DERNEĞE ÜYE YAPILMIŞ

2005-2006 yılları arasında kendisini il imamı olarak tanıtan S.D. ile tanıştığını belirten A.S., \"Cemaat adına yapılacak okul inşaatı için yardım istedi. Amcam A.S. ve ben yardımda bulunduk. Kendisiyle yılda 3-4 kez görüştüm. 2007 yılında Denizli sorumlusu S.D., ben, N.Y. ve C.P. ile birlikte dönemin cumhurbaşkanının Kenya ve Tanzanya gezilerine katıldık, cemaatin okullarına gittik. DİAD derneğin üye sayısının 1200\'den 1500\'e çıkarılması için patronların güvendiği isimler bilgileri dışında üye kaydedildi. Bu sayı 1500\'e çıkınca plaketle ödüllendirildi. 2010 yılında S.D.\'nin tayin edilmesiyle M.B. il imamı oldu. S.D.\'nin davetiyle dernek üyeleri Afrika gezilerine gitti. Bu gezilere ayrı kafile ile ben ve amcam da katıldı\" dedi.

Duruşma diğer sanıkların ifadeleriyle sürüyor.



